У Кривому Розі співробітники ТЦК завітали до ресторанів
Співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Що відомо про рейди ТЦК в ресторанах Кривого Рогу
На відео можна побачити чоловіків у військовій формі та поліцейських, які розмовляють з відвідувачами ресторану.
Своєю чергою за інформацією видання "Свої Кривий Ріг", повістки почали вручати у кафе та ресторанах міста.
"В кафе і ресторанах Кривого Рогу почали видавати повістки? Принаймні, про це нам пишуть підписники і надсилають відео та фото", — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у торговому центрі "Форум" у Львові помітили працівників ТЦК. Вони перевіряли документи у чоловіків призовного віку.
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