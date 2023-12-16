Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Кривому Розі співробітники ТЦК завітали до ресторанів arrow

У Кривому Розі співробітники ТЦК завітали до ресторанів

16 грудня 2023 09:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кривому Розі співробітники ТЦК завітали до ресторанів
Співробітники ТЦК та СП у ресторані в Кривому Розі. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про рейди ТЦК в ресторанах Кривого Рогу

На відео можна побачити чоловіків у військовій формі та поліцейських, які розмовляють з відвідувачами ресторану.

Своєю чергою за інформацією видання "Свої Кривий Ріг", повістки почали вручати у кафе та ресторанах міста. 

"В кафе і ресторанах Кривого Рогу почали видавати повістки? Принаймні, про це нам пишуть підписники і надсилають відео та фото", — зазначили у повідомленні.

в кривому розі вручають повістки в ресторанах
Працівники ТЦК та СП у місцевому ресторані в Кривому Розі. Фото: Свої Кривий Ріг

Нагадаємо, раніше у торговому центрі "Форум" у Львові помітили працівників ТЦК. Вони перевіряли документи у чоловіків призовного віку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі