У Кривому Розі співробітники ТЦК завітали до ресторанів

Співробітники ТЦК та СП у ресторані в Кривому Розі. Фото: скриншот з відео

Співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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На відео можна побачити чоловіків у військовій формі та поліцейських, які розмовляють з відвідувачами ресторану.

Своєю чергою за інформацією видання "Свої Кривий Ріг", повістки почали вручати у кафе та ресторанах міста.

"В кафе і ресторанах Кривого Рогу почали видавати повістки? Принаймні, про це нам пишуть підписники і надсилають відео та фото", — зазначили у повідомленні.

Працівники ТЦК та СП у місцевому ресторані в Кривому Розі. Фото: Свої Кривий Ріг

Нагадаємо, раніше у торговому центрі "Форум" у Львові помітили працівників ТЦК. Вони перевіряли документи у чоловіків призовного віку.