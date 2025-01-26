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В феврале некоторых снимут с воинского учета — кого именно

26 января 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кого из военнообязанных, резервистов и призывников снимут с воинского учета в феврале 2025 года
Военные билеты. Фото: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В феврале некоторых призывников, военнообязанных и резервистов снимут с военного учета. Правда, это не освободит таких граждан от выполнения ряда обязанностей, связанных с военным призывом.

Об этом говорится в законе 4197-ІХ, которым утвердили изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Кто подлежит снятию с воинского учета

Призывники, которые:

  • достигли 25-летнего возраста;
  • выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет в другом районном (городском) ТЦК и СП по новому месту жительства;
  • призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • прошли базовую общевойсковую подготовку;
  • освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
  • получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава;
  • направлены на альтернативную (невоенную) службу;
  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний.

Военнообязанные, которые:

  • выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
  • призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний;
  • зачислены в военный оперативный резерв;
  • по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

Резервисты, которые:

  • выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
  • призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
  • достигли предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;
  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний;
  • по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

Снятие с воинского учета не означает, что военнообязанный сможет не проходить ВВК, не обновлять военно-учетные данные и не сообщать об изменении своего места проживания. Если гражданина исключили с воинского учета в одном ТЦК и СП, он должен стать на учет в другом органе по месту своего проживания

Напомним, в Украине автоматически будут ставить на военный учет одну из категорий мужчин. Речь идет о парнях, которым исполнилось 17 лет.

Также мы сообщали, что в Одессе вынесли приговор мужчине, который нашел на улице военный билет и вклеил в этот документ свое фото. Нарушителю назначили наказание в виде пробационного надзора.

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