Кого із військовозобов'язаних, резервістів і призовників знімуть із війського обліку в лютому 2025 року

Військові квитки. Фото: armyinform.com

У лютому деяких призовників, військовозобов'язаних і резервістів знімуть із військового обліку. Щоправда, це не звільнить таких громадян від виконання низки обов'язки, що пов'язані з військовим призовом.

Про це йдеться у законі 4197-ІХ, яким затвердили зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Хто підлягає зняттю з військового обліку

Призовники, які:

досягли 25-річного віку;

вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК та СП за новим місцем проживання;

призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

пройшли базову загальновійськову підготовку;

звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу;

направлені на альтернативну (невійськову) службу;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань.

Військовозобов'язані, які:

вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань;

зараховані до військового оперативного резерву;

за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Резервісти, які:

вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань;

за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Зняття з військового обліку не означає, що військовозобов'язаний зможе не проходити ВЛК, не оновлювати військово-облікові дані та не повідомляти про зміну свого місцяпроживання. Якщо громадянина виключили з військового обліку в одному ТЦК та СП, він має стати на облік в іншому органі за місцем свого проживання

Нагадаємо, в Україні автоматично ставитимуть на військовий облік одну за категорій чоловіків. Йдеться про хлопців, яким виповнилося 17 років.

Також ми повідомляли, що в Одесі винесли вирок чоловіку, який знайшов на вулиці військовий квиток і вклеїв у цей документ своє фото. Порушнику призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду.