Кого із військовозобов'язаних, резервістів і призовників знімуть із війського обліку в лютому 2025 року

У лютому декого знімуть із військового обліку — кого саме
У лютому деяких призовників, військовозобов'язаних і резервістів знімуть із військового обліку. Щоправда, це не звільнить таких громадян від виконання низки обов'язки, що пов'язані з військовим призовом.
Про це йдеться у законі 4197-ІХ, яким затвердили зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Хто підлягає зняттю з військового обліку
Призовники, які:
- досягли 25-річного віку;
- вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК та СП за новим місцем проживання;
- призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- пройшли базову загальновійськову підготовку;
- звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
- отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу;
- направлені на альтернативну (невійськову) службу;
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань.
Військовозобов'язані, які:
- вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань;
- зараховані до військового оперативного резерву;
- за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
Резервісти, які:
- вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань;
- за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
Зняття з військового обліку не означає, що військовозобов'язаний зможе не проходити ВЛК, не оновлювати військово-облікові дані та не повідомляти про зміну свого місцяпроживання. Якщо громадянина виключили з військового обліку в одному ТЦК та СП, він має стати на облік в іншому органі за місцем свого проживання
Нагадаємо, в Україні автоматично ставитимуть на військовий облік одну за категорій чоловіків. Йдеться про хлопців, яким виповнилося 17 років.
Також ми повідомляли, що в Одесі винесли вирок чоловіку, який знайшов на вулиці військовий квиток і вклеїв у цей документ своє фото. Порушнику призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду.
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