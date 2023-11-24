Военкомат на Запорожье. Фото: УНИАН

Во Львовской области осудили мужчину, который сбежал от военкомов. Избежать мобилизации он пытался в соседнем доме. Свой поступок военнообязанный объяснил желанием заботиться о жене и детях.

Об этом сообщает "24 канал".

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Решение о приговоре уклонисту принимал Жовковский районный суд Львовской области.

Мужчина рассказал, что 19 июня 2023 в 7:30 утра он прибыл к себе на работу в городе Дубляны. Там его встретили военкомы и доставили в Жовкву для прохождения военно-врачебной комиссии. Медосмотр признал мужчину годным к службе. После этого ему была вручена повестка. Военкомы отвезли мужчину домой, где он должен был взять необходимые вещи, однако он решил убежать.

На суде он рассказал, что спрятался в соседнем доме. Уклонист подчеркнул, что не хотел покидать свою жену и детей.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы, однако заменил реальный срок для мужчины на один год испытательного.

Напомним, при пересечении украинской границы стало больше людей, которые выдумывают себе инвалидность. Таким образом, они пытаются попасть в другую страну.

Также мы писали, что во Львовской области дальнобойщик пытался вывезти собственного сына за границу. Для уклониста он обустроил "тайник" в кабине своего грузового автомобиля.