Військкомат на Запоріжжі. Фото: УНІАН

У Львівській області засудили чоловіка, який втік від військкомів. Уникнути мобілізації він намагався в сусідньому будинку. Свій вчинок військовозобов'язаний пояснив бажанням піклуватися про дружину та дітей.

Про це повідомляє "24 канал".

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Рішення про вирок ухилянту ухвалював Жовківський районний суд Львівської області.

Чоловік розповів, що 19 червня 2023 року о 7:30 ранку він прибув до себе на роботу у місті Дубляни. Там його зустріли військкоми та доставили до Жовкви для проходження військово-лікарської комісії. Медогляд визнав чоловіка придатним до служби. Після цього йому було вручено повістку. Військкоми відвезли чоловіка додому, де він мав взяти необхідні речі, однак він вирішив втекти.

На суді він розповів, що заховався у сусідньому будинку. Ухилянт наголосив, що не хотів залишати свою дружину та дітей.

Суд визнав чоловіка винним за порушення статті 336 Кримінального кодексу України та засудив його до трьох років позбавлення волі, однак замінив реальний термін для чоловіка на один рік іспитового.

Нагадаємо, при перетині українського кордону побільшало людей, які видумують собі інвалідність. Таким чином вони намагаються потрапити в іншу країну.

Також ми писали, що у Львівській області далекобійник намагався вивезти власного сина за кордон. Для ухилянта він облаштував "схованку" у кабіні свого вантажного автомобіля.