Какие админуслуги не будут предоставлять без военного билета — Малюська ответил

Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: Denis Malyuska/Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что избегающим мобилизации гражданам будут отказывать в предоставлении услуг. Речь идет об административных.

Об этом Денис Малюська сказал в интервью для Эмми Антонюк.

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Согласно Закону об административных услугах, при обращении граждан за любой услугой государство может требовать предъявления военно-учетных документов. Малюська подчеркнул, что если предъявление военного билета станет обязательным, это позволит украинцам "появляться на радарах государства".

"Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", — отметил министр.

Малюска разъяснил, что не стоит ожидать масштабных реформ, поскольку законодательство уже предусматривает возможность требовать военного билета. Согласно его объяснению, это требование может касаться "сотень, если не тысяч" разных услуг.

"Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не являются критически важными, а где они важны", — отметил он.

Малюська подчеркнул, что военно-учетные документы потребуют при предоставлении услуг, необходимых "для хорошей жизни" и личного комфорта военнообязанного. По его словам, это произойдет "рано или поздно".

Напомним, сообщение от почты с отметкой об отсутствии лица по указанному в "Резерв+" адресу может служить подтверждающим документом для территориального центра комплектования. Это позволяет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Также в начале июня Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных лиц. Поэтому теперь некоторые предприятия будут иметь право бронировать от мобилизации всех своих работников, то есть до 100%.