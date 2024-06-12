Які адмінпослуги не будуть надавати без військового квитка — Малюська відповів

Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: Denis Malyuska/Facebook

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що громадянам, які уникають мобілізації, будуть відмовляти в наданні послуг. Йдеться про адміністративні.

Про це Денис Малюська сказав в інтерв'ю для Еммі Антонюк.

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Відповідно до Закону про адміністративні послуги, при зверненні громадян за будь-якою послугою держава може вимагати пред'явлення військово-облікових документів. Малюська підкреслив, що якщо пред'явлення військового квитка стане обов'язковим, це дозволить українцям "з'являтись на радарах держави".

"Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — зазначив міністр.

Малюська роз'яснив, що не варто очікувати масштабних реформ, оскільки законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. Згідно з його поясненням, ця вимога може стосуватися "сотень, якщо не тисяч" різних послуг.

"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", — зазначив він.

Малюська наголосив, що військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних "задля гарного життя" та особистого комфорту військовозобов’язаного. За його словами, це станеться "рано чи пізно".

Нагадаємо, повідомлення від пошти з відміткою про відсутність особи за вказаною у "Резерв+" адресою може слугувати підтверджувальним документом для територіального центру комплектування. Це дозволяє винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу.

Також на початку червня Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних осіб. Тож відтепер деякі підприємства матимуть право бронювати від мобілізації усіх своїх працівників, тобто до 100%.