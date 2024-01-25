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В Минкульте сообщили, кто из деятелей культуры получит бронь от мобилизации

25 января 2024 16:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Минкульте сообщили, кто из деятелей культуры получит бронь от мобилизации
И.о. Министра культуры Ростислав Карандеев. Фото: Facebook/Maks Velychko
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Для деятелей культуры в Украине действует бронирование от мобилизации. Однако это касается только отдельных категорий военнообязанных.

Об этом заявил и.о. Министра культуры Украины Ростислав Карандеев в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, в каждом учреждении культуры и информационной сферы, относящейся к стратегическому направлению, обеспечено бронирование 50% военнообязанных.

"Это, в частности, и Суспільне телебачення, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы", — сказал Карандеев.

Он отметил, что в то же время специальное бронирование для деятелей культуры, которые не являются работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению — невозможно и оно не происходит.

Напомним, что Кабмин утвердил новый порядок бронирования от мобилизации сотрудников важных предприятий и учреждений. Согласно ему, забронировать до 50% своих военнообязанных работников на срок до шести месяцев смогут предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, либо обеспечивающие потребности армии, либо выполняющие мобилизационные задачи.

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Минкульт
военный призыв
мобилизация
повестки

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