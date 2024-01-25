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У Мінкульті повідомили, хто з діячів культури отримає бронь від мобілізації

25 січня 2024 16:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Мінкульті повідомили, хто з діячів культури отримає бронь від мобілізації
В.о. Міністра культури Ростислав Карандєєв. Фото: Facebook/Maks Velychko
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Для діячів культури в Україні діє бронювання від мобілізації. Проте це стосується лише окремих категорій військовозобов'язаних.

Про це заявив в.о. Міністра культури України Ростислав Карандєєв в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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За його словами, у кожному закладі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму, забезпечено бронювання 50% військовозобов'язаних.

"Це, зокрема, і Суспільне телебачення, і "Укрінформ", і деякі інші медіаорганізації та телеканали", — сказав Карандєєв.

Він зазначив, що водночас спеціальне бронювання для діячів культури, які не є працівниками підприємств, закладів та організацій, віднесених до стратегічного напряму — є неможливим і воно не відбувається.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив новий порядок бронювання від мобілізаціїї співробітників важливих підприємств та установ. Згідно із ним, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки, або забезпечують потреби армії, чи виконують мобілізаційні завдання. 

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Мінкульт
військовий призов
мобілізація
повістки

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