В Минобороны назвали список специалистов, наиболее востребованных в Силах обороны

Оператор дрона. Фото: ukrainianworldcongress

В Вооруженных силах Украины существуют подразделения, которые нуждаются в пополнении личного состава. Речь идет о тех военных, которые участвуют в сдерживании врага на фронте.

Об этом заявил Уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец в эфире телемарафона.

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По словам Бежевца, сейчас ВСУ больше всего нуждаются в:

водителях,

механиках,

стрелках,

операторах всех видов вооружения,

обслуге артиллеристов,

операторах БпЛА,

боевых медиках.

Он рассказал, что для попадания на должность медиков создан отдельный путь — для людей, имеющих хотя бы базовое медицинское образование и умеющих оказывать медицинскую помощь.

Бежевец отметил, что в вооруженных силах большое количество вакансий в армии связаны с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Также люди нужны на штабные должности.

Он добавил, что в настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий и еще около 10 тыс. разместили онлайн непосредственно воинские части.

"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеком то, что его интересует. Из этих более 10 тыс. вакансий можно подобрать разные конкретные вакансии, максимально близкие по специальности, по опыту, по видению человека", — подчеркнул он.

Ранее представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко заявил, что в Украине разрабатывают новый документ для военнослужащих, резервистов и призывников. Он заменит старый военный билет.

Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.