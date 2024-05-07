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У Міноборони назвали перелік спеціалістів, найбільш затребуваних у Силах оборони

7 травня 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міноборони назвали перелік спеціалістів, найбільш затребуваних у Силах оборони
Оператор дрона. Фото: ukrainianworldcongress
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Збройних силах України існують підрозділи, які мають потребу в поповненні особового складу. Йдеться про тих військових, які беруть участь у стримуванні ворога на фронті.

Про це заявив Уповноважений Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

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За словами Бежевця, наразі ЗСУ найбільше потребують:

  • водіїв,
  • механіків,
  • стрільців,
  • операторів всіх видів озброєння,
  • обслуг артилеристів,
  • операторів БпЛА,
  • бойових медиків.

Він розповів, що для потрапляння на посаду медиків створений окремий шлях — для людей, які мають хоча б базову медичну освіту та вміють надавати медичну допомогу.

Бежевець зазначив, що в збройних силах є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням та ремонтом. Також потрібні люди на штабні посади.

Він додав, що наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій та ще близько 10 тисяч розмістили онлайн безпосередньо військові частини.

"Це те поле вакансій, з якого може підбирати людина те, що її цікавить. З цих понад 10 тис. вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", — наголосив він.

Раніше речник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко заявив, що в Україні розробляють новий документ для військовослужбовців, резервістів та призовників. Він замінить старий військовий квиток. 

Також ми писали, що на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Проєкт є пілотним і розроблений Міністерством оборони України за підтримки Укрзалізниці.

Міноборони
ЗСУ
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
чоловіки

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