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Рекрутинг до ЗСУ — які переваги має вступ до армії на добровільних засадах

6 травня 2024 19:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Рекрутинг до ЗСУ — які переваги має вступ до армії на добровільних засадах
Рекрутинговий центр. Фото: Міноборони
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Громадяни України мають можливість приєднатися до армії не тільки через Територіальні центри комплектування, але також через інтернет та в рекрутингових центрах. Окрім того, процес рекрутингу пропонує певні переваги.

Про це повідомило видання РБК-Україна у понеділок, 6 травня.

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Відмінності між ТЦК та рекрутингом

Минулої осені Міністерство оборони України розпочало рекрутинговий проєкт для Збройних сил України. Спершу українці отримали можливість записатися до армії онлайн через спеціалізовані сайти. Згодом, у різних містах країни були відкриті рекрутингові центри, куди можна звернутися особисто.

Цей проєкт був створений для надання українцям можливості самостійно вибирати підрозділ, вид військ та посаду для мобілізації. Головна перевага та відмінність рекрутингу полягає в тому, що, на відміну від ТЦК, де вибір обмежений після отримання повістки, рекрутинг дозволяє військовозобов’язаним самостійно вирішувати, де і на якій посаді служити.

"Наше завдання — зробити все можливе, щоб людина, яка йде служити на конкретну посаду у конкретну військову частину, дійсно туди потрапила. Власне для цього є ця ініціатива", — зазначив координатор рекрутингу до української армії Олексій Бежевець.

Як мобілізуватися через рекрутинг 

Українці можуть мобілізуватися через рекрутинг двома шляхами: онлайн або через рекрутингові центри.

Міноборони співпрацює з онлайн-платформами для пошуку роботи, такими як LobbyX, work.ua, robota.ua, olx та Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості, де можна подати заявку на службу в армії. Для онлайн-мобілізації достатньо відвідати один з цих сайтів, вибрати бажаний вид військ та спеціальність, після чого система покаже доступні вакансії. Потім можна відправити своє резюме на обрану позицію і чекати на відповідь.

Альтернативний варіант — відвідати рекрутинговий центр, де рекрутери надають інформацію про вакансії, консультують та проводять профорієнтаційні тести. Вони також допомагають протягом усього процесу призначення на посаду.

Важливо, що рекрутингові центри не пов’язані з ТЦК і там працюють цивільні особи, тому відвідувачі, які приходять за інформацією або шукають місце в армії, не отримують повісток.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, скільки рекрутингових центрів діятимуть в Україні на початку літа.

Раніше в Україні з'явився ще один центр рекрутингу до ЗСУ. Його відкрили у Закарпатській області. 

Міноборони
ЗСУ
Україна
військові
мобілізація
ТЦК та СП
Рекрутинг

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