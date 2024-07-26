Лазуткин сказал, при каких условиях возможно снижение мобилизационного возраста в Украине

Вручение повестки мужчине. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Острой потребности в снижении мобилизационного возраста сейчас нет. Но это возможно, если ситуация на фронте поменяется.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice.

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Снижение мобилизационного возраста в Украине

Лазуткин подчеркнул, что в настоящее время количество обновивших свои военно-учетные данные значительно превышает потребности войска в настоящее время. Поэтому острой необходимости в снижении мобилизационного возраста сейчас нет.

"По состоянию на данный момент острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться. Сейчас мы не видим такой необходимости", — говорится в сообщении.

В то же время, он добавил, что сейчас темпы мобилизации выросли и показатели существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны.

"Главное, чтобы этот темп не был потерян, и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", — подчеркнул спикер Минобороны.

Что думают по этому поводу военные

В то же время, офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире "Киев 24" заявил, что солдат на фронте не хватает и мобилизационный возраст нужно снижать.

"В 22 года уже можно мобилизовывать. Такое положение сложилось из-за отсутствия личного состава в войсках", — сказал он.

Напомним, в начале июля глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказала, что почти миллион мужчин призывного возраста в Украине скрываются от мобилизации. Эти военнообязанные официально не работают, не учатся и не являются лицами с инвалидностью.

Также мы писали, что по завершении процесса обновления военно-учетных данных в розыск могут объявить тех граждан, которые их не обновили. Объявления в розыск будут подавать после того, как военнообязанные проигнорируют повестки от ТЦК.