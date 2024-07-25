Кого із військовозобов'язаних можуть оголосити у розшук після 17 липня

Перевірка документів військовозобов'язаного. Фото: apostrophe.ua

Після завершення процесу оновлення військово-облікових даних у розшук можуть оголосити тих громадян, які не оновили свої дані. Оголошення у розшук матиме місце після того, як ці військовозобов’язані проігнорують повістки від ТЦК.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Кого оголосять у розшук

Після 17 липня частина військовозобов’язаних громадян може бути оголошена у розшук.

Йдеться про тих українців, які не оновили свої військово-облікові дані згідно із вимогами нового закону про мобілізацію.

Повістки — що змінилося в новому законі

Цей процес може стартувати після того, як військовозобов’язані не отримають повістки від ТЦК.

Згідно зі змінами у законодавстві, така повістка вважатиметься врученою навіть тоді, коли вона не буде отримана військовозобов’язаним чи не буде його письмової відмови від отримання.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.

Додамо, раніше ми писали, що означає повістка на відправку, кому її вручають 2024 року та що робити після отримання такого документа.