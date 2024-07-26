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У Міноборони назвали умови, за яких можлива мобілізація з 22-річного віку

26 липня 2024 11:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Лазуткін сказав, за яких умов можливе зниження мобілізаційного віку в Україні
Вручення повістки чоловіку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Але це можливо, якщо ситуація на фронті зміниться.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю New Voice

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Зниження мобілізаційного віку в Україні

Лазуткін наголосив, що наразі кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тому,  гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку зараз немає.

"Станом на зараз, гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності", — йдеться у повідомленні.

Водночас він додав, що зараз темпи мобілізації зросли і показники суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни. 

"Головне, щоб цей темп не було втрачено, і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4,6 млн військовозобов'язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати", — підкреслив речник Міноборони. 

Що думають з цього приводу військові

Водночас офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин в ефірі "Київ 24" заявив, що солдатів на фронті не вистачає і мобілізаційний вік потрібно знижувати. 

"У 22 роки вже можна мобілізовувати. Таке становище склалося через брак особового складу у військах", — сказав він. 

Нагадаємо, на початку липня голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповіла, що майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні ховаються від мобілізації. Ці військовозобов'язані офіційно не працюють, не навчаються, і не є особами з інвалідністю.

Також ми писали, що після завершення процесу оновлення військово-облікових даних у розшук можуть оголосити тих громадян, які їх не оновили. Оголошення у розшук подаватимуть після того, як ці військовозобов’язані проігнорують повістки від ТЦК. 

Міноборони вік мобілізація війна в Україні

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