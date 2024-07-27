Как улучшить процесс мобилизации - ответ Минобороны

В военнообязанном проверяют документы. Иллюстративное фото: скриншот

Украинские военнообязанные должны ясно понимать, что будет происходить после того, как они получили повестку. И каков алгоритм действий после визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Понимание порядка действий и определенность может улучшить процесс мобилизации.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice.

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Что можно улучшить в процессе мобилизации

По словам представителя Минобороны Украины, людей прежде всего пугает неопределенность и неизвестность. Итак, чтобы улучшить процесс мобилизации, необходимо людям рассказывать все пошагово.

"Вы пришли в ТЦК, что происходит дальше, вы прошли ВВК, вас направляют в учебную часть, что там происходит. То есть, чтобы не было в сознании человека такого, что представители ТЦК меня встречают на улице, следующий кадр — я уже в окопе под Часовым Яром, и меня обстреливают", — отметил представитель Минобороны.

Как пояснил Дмитрий Лазуткин, сначала идет процесс обучения — базовая военная выучка. Затем идет специальная профессиональная подготовка.

"Если человека готовят, например, под применение какого-то западного оружия, то часто он проходит обучение в Германии, в Польше, в других странах", — отметили в Минобороны.

В Минобороны подчеркивают, что надо также предоставлять людям информацию о возможностях профессионального и карьерного развития в рядах Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Минобороны назвали условия, при которых возможна мобилизация с 22-летнего возраста. Однако подчеркнули, что острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет. Но это возможно, если ситуация на фронте поменяется.

Ранее заместитель министра экономики Виталий Киндратов заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. В настоящее время такая броня имеет около 800 тысяч человек.

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