Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Міноборони назвали, за яких умов процес мобілізації може покращитися arrow

У Міноборони назвали, за яких умов процес мобілізації може покращитися

27 липня 2024 09:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як покращити процес мобілізації — відповідь Міноборони
У військовозобов'язаного перевіряють документи. Ілюстративне фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовозобов'язані мають чітко розуміти, що відбуватиметься після того, як вони отримали повістку. Та який алгоритм дій після візиту в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Розуміння порядку дій та визначеність може покращити процес мобілізації

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю New Voice. 

Читайте також:

Що можна покращити у процесі мобілізації

За словами речника Міноборони України, людей передусім лякає невизначеність та невідомість. Отже, щоб покращити процес мобілізації, необхідно людям розповідати все покроково.

"Ви прийшли в ТЦК, що відбувається далі, ви пройшли ВЛК, вас направляють у навчальну частину, що там відбувається. Тобто, щоб не було у свідомості людини такого, що представники ТЦК мене зустрічають на вулиці, наступний кадр — я вже в окопі під Часовим Яром, і мене обстрілюють", — зазначив представник Міноборони.

Як пояснив Дмитро Лазуткін, спочатку йде процес навчання — базова військовий вишкіл. Потім йде спеціальна фахова підготовка.

"Якщо людину готують, наприклад, під застосування якоїсь західної зброї, то часто вона проходить навчання в Німеччині, в Польщі, в інших країнах", — зазначили в Міноборони.

У Міноборони підкреслюють, що треба також надавати людям інформацію про можливості професійного і кар'єрного розвитку у лавах Збройних Сил України.

Нагадаємо, у Міноборони назвали умови, за яких можлива мобілізація з 22-річного віку. Проте підкреслили, що наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Але це можливо, якщо ситуація на фронті зміниться.

Раніше заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Також ми писали, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ. 

війна Міноборони ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом