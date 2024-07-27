Як покращити процес мобілізації — відповідь Міноборони

У військовозобов'язаного перевіряють документи. Ілюстративне фото: скриншот

Українські військовозобов'язані мають чітко розуміти, що відбуватиметься після того, як вони отримали повістку. Та який алгоритм дій після візиту в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Розуміння порядку дій та визначеність може покращити процес мобілізації.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю New Voice.

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Що можна покращити у процесі мобілізації

За словами речника Міноборони України, людей передусім лякає невизначеність та невідомість. Отже, щоб покращити процес мобілізації, необхідно людям розповідати все покроково.

"Ви прийшли в ТЦК, що відбувається далі, ви пройшли ВЛК, вас направляють у навчальну частину, що там відбувається. Тобто, щоб не було у свідомості людини такого, що представники ТЦК мене зустрічають на вулиці, наступний кадр — я вже в окопі під Часовим Яром, і мене обстрілюють", — зазначив представник Міноборони.

Як пояснив Дмитро Лазуткін, спочатку йде процес навчання — базова військовий вишкіл. Потім йде спеціальна фахова підготовка.

"Якщо людину готують, наприклад, під застосування якоїсь західної зброї, то часто вона проходить навчання в Німеччині, в Польщі, в інших країнах", — зазначили в Міноборони.

У Міноборони підкреслюють, що треба також надавати людям інформацію про можливості професійного і кар'єрного розвитку у лавах Збройних Сил України.

Нагадаємо, у Міноборони назвали умови, за яких можлива мобілізація з 22-річного віку. Проте підкреслили, що наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Але це можливо, якщо ситуація на фронті зміниться.

Раніше заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Також ми писали, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ.