Демобилизация во время войны — Дмитрий Лазуткин ответил, возможно ли это

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Фото: скриншот

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин ответил, возможна ли демобилизация во время полномасштабной войны. Он подчеркнул, что работа над законом — это сложный процесс.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал для NV.

Читайте также:

Демобилизация во время войны

"Работа над законом — это сложный процесс: определены определенные сроки, консультации по этому поводу идут постоянно. Но в то же время следует осознавать, что многое будет зависеть от ситуации на фронте, темпов мобилизации и тех мобилизационных процессов, которые будут происходить в нашей стране", — подчеркнул Лазуткин.

Он отметил, что зависит также от западной помощи — сколько, какого оружия и в какие сроки поставят Украине, и будут ли западные партнеры соблюдать эти сроки. По его словам, на это влияет и подготовка людей, которые будут выполнять боевые задачи, и эффективность применения сил и средств непосредственно на поле боя.

Лазуткин отметил, что это очень комплексный вопрос, который должен решаться согласованно с Генеральным штабом, военным руководством, Министерством обороны и всеми структурами, которые к этому причастны.

"С тех пор, как я работаю спикером Минобороны, из той бригады, в которой я до этого служил, 47-й, которая сейчас на Покровском направлении, мне регулярно пишут ребята по поводу закона о демобилизации. В то же время они сами говорят, что сейчас нужно пополнение еще на тех позициях, на которых они находятся", — говорит он.

Спикер Минобороны отметил, что военные ситуацию понимают. По его словам, ведомство будет делать все возможное для того, чтобы в будущем количество ротаций как минимум соответствовало потребности в восстановлении тех людей, которые находятся на линии фронта.

Лазуткин говорит, что во время полномасштабной войны необходимо серьезное аналитическое изучение вопроса демобилизации.

"Мы понимаем, если, например, осенью Путин объявит мобилизацию в Российской Федерации, и этот процесс будет масштабным, то это один вопрос. Другой вопрос, если нам удастся за счет западной поддержки, в том числе изменить ситуацию на поле боя кардинально. Это уже другие вводные", — добавил он.

Напомним, Министерство обороны Украины разрабатывает новый законопроект о демобилизации. Правда, когда этот документ появится, пока неизвестно.

Также одна из категорий военнослужащих имеет право на демобилизацию уже сейчас. Речь идет о бойцах, потерявших близких родственников на фронте.