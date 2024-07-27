Демобілізація під час війни — Дмитро Лазуткін відповів, чи можливо це

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін відповів, чи можлива демобілізація під час повномасштабної війни. Він наголосив, що робота над законом — це складний процес.

Про це Дмитро Лазуткін розповів для NV.

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Демобілізація під час війни

"Робота над законом — це складний процес: визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно. Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні", — наголосив Лазуткін.

Він зазначив, що залежить також від західної допомоги — скільки, якої зброї і в які терміни поставлять Україні, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів. За його словами, на це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові задачі, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою.

Лазуткін наголосив, що це дуже комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генеральним штабом, військовим керівництвом, Міністерством оборони і всіма структурами, які до цього дотичні.

"Відтоді, як я працюю речником Міноборони, з тієї бригади, в якій я до цього служив, 47-ї, яка зараз на Покровському напрямку, мені регулярно пишуть хлопці з приводу закону про демобілізацію. Водночас вони самі кажуть, що наразі потрібно поповнення ще на тих позиціях, на яких вони знаходяться", — каже він.

Речник Міноборони зазначив, що військові ситуацію розуміють. За його словами, відомство буде робити все можливе для того, щоб в майбутньому кількість ротацій, як мінімум, відповідала потребі у відновленні тих людей, які знаходяться на лінії фронту.

Лазуткін каже, що під час повномасштабної війни потрібне серйозне аналітичне вивчення питання демобілізації.

"Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени Путін оголосить мобілізацію в Російській Федерації, і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, в тому числі, змінити ситуацію на полі бою кардинально. Це вже інші ввідні", — додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розробляє новий законопроєкт про демобілізацію. Щоправда, коли цей документ з'явиться, поки що невідомо.

Також одна з категорій військовослужбовців має право на демобілізацію вже зараз. Йдеться про бійців, які втратили близьких родичів на фронті.