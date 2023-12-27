В Минобороны рассказали, на сколько записей увеличился электронный реестр призывников

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: скриншот из видео

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что электронный реестр призывников "Оберег" увеличился на 750 тысяч записей. По ее словам, персональные данные украинцев в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88%.

Об этом Екатерина Черногоренко рассказала для DOU.

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Электронный реестр призывников

Черногоренко отмечает, что в настоящее время Минобороны параллельно работает над цифровизацией персональных и служебных данных о действующих военных и ветеранах. По ее словам, с этой информацией создадут отдельный реестр, который будет похож на "Оберег". Она отметила, что это улучшит предоставление услуг, касающихся ветеранов.

Напомним, в октябре в Украине заработала система "Оберег" — электронный реестр, в котором собирают информацию о военнообязанных и военнослужащих. С ее помощью собираются усовершенствовать военный учет и произвести его цифровизацию.

Также мы писали, что в систему были внесены личные данные и сведения военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Доступ к этим данным имеют как территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так и граждане.

Добавим, работники ТЦК СП начали активно использовать систему "Оберег" — единственный госреестр военнообязанных в Украине. Ранее его позволяли использовать только полиции.