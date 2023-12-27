В Минобороны рассказали, на сколько записей увеличился электронный реестр призывников
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что электронный реестр призывников "Оберег" увеличился на 750 тысяч записей. По ее словам, персональные данные украинцев в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88%.
Об этом Екатерина Черногоренко рассказала для DOU.
Электронный реестр призывников
Черногоренко отмечает, что в настоящее время Минобороны параллельно работает над цифровизацией персональных и служебных данных о действующих военных и ветеранах. По ее словам, с этой информацией создадут отдельный реестр, который будет похож на "Оберег". Она отметила, что это улучшит предоставление услуг, касающихся ветеранов.
Напомним, в октябре в Украине заработала система "Оберег" — электронный реестр, в котором собирают информацию о военнообязанных и военнослужащих. С ее помощью собираются усовершенствовать военный учет и произвести его цифровизацию.
Также мы писали, что в систему были внесены личные данные и сведения военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Доступ к этим данным имеют как территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так и граждане.
Добавим, работники ТЦК СП начали активно использовать систему "Оберег" — единственный госреестр военнообязанных в Украине. Ранее его позволяли использовать только полиции.
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