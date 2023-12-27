У Міноборони розповіли, на скільки записів збільшився електронний реєстр призовників

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: скриншот з відео

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що електронний реєстр призовників "Оберіг" збільшився на 750 тисяч записів. За її словами, наразі персональні дані українців віком від 18 до 60 років верифіковані на 88%.

Про це Катерина Черногоренко розповіла для DOU.

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Електронний реєстр призовників

Черногоренко наголошує, що наразі Міноборони паралельно працює над цифровізацією персональних та службових даних про чинних військових та ветеранів. За її словами, із цією інформацією створять окремий реєстр, який буде схожим на "Оберіг. Вона зазначила, що це покращить надання послуг, які стосуються ветеранів.

Нагадаємо, у жовтні в Україні запрацювала система "Оберіг" ― електронний реєстр, у якому збирають інформацію про військовозобов'язаних та військовослужбовців. З її допомогою збираються удосконалити військовий облік і провести його цифровізацію.

Також ми писали, що у систему було внесено особисті дані та відомості військовозобов'язаних, призовників та резервістів віком від 18 до 60 років. Доступ до цих даних мають як територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, так і самі громадяни.

Додамо, працівники ТЦК СП почали активно використовувати систему "Оберіг" — єдиний держреєстр військовозобов'язаних в Україні. Раніше його було дозволено використовувати лише поліції.