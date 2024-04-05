В Минобороны рассказали о преимуществах смарт-мобилизации

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что следующим этапом после цифровизации вручения повесток станет смарт-мобилизация. Это, по ее мнению, позволит человеку в несколько шагов подать заявку на мобилизацию, указывая желаемое направление.

Об этом Черногоренко сказала в интервью для Армия Infirorm.

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Смарт-мобилизация в Украине

"Следующий этап — это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом", — сказала Черногоренко, отмечая удобство смарт-мобилизации.

Она подчеркнула, что такой шаг — одна из составляющих качественного рекрутинга и пополнения войска мотивированными людьми.

В таком случае, по словам женщины, человек сможет фактически самостоятельно контролировать свой путь в армии. Кроме того, у лица будет возможность мобилизоваться или подписать контракт именно с тем командиром, которому он или она доверяет.

Напомним, 2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

Также адвокат Марина Бекало объяснила, кому из 25-летних следует идти в ТЦК, а кто может избежать повестки.