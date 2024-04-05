У Міноборони розповіли про переваги смарт-мобілізації

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що наступним етапом після цифровізації вручення повісток стане смарт-мобілізація. Це, на її думку, дозволить людині у декілька кроків подати заявку на мобілізацію, вказуючи бажаний напрям.

Про це Черногоренко сказала у інтерв'ю для АрміяInfirorm.

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"Наступний етап — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом", — сказала Чорногоренко, відзначаючи зручність смарт-мобілізації.

Вона наголосила, що такий крок — це одна зі складових якісного рекрутингу і поповнення війська мотивованими людьми.

У такому випадку, за словами жінки, людина зможе фактично самостійно контролювати свій шлях у війську. Крім того, особа матиме можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до того командира, якому він чи вона довіряє.

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.

Також адвокат Марина Бекало пояснила, кому з 25-річних варто йти до ТЦК, а хто може уникнути повістки.