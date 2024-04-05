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У Міноборони розповіли про переваги смарт-мобілізації

5 квітня 2024 15:32
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Козюк Тетяна
редактор
У Міноборони розповіли про переваги смарт-мобілізації
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що наступним етапом після цифровізації вручення повісток стане смарт-мобілізація. Це, на її думку, дозволить людині у декілька кроків подати заявку на мобілізацію, вказуючи бажаний напрям. 

Про це Черногоренко сказала у інтерв'ю для АрміяInfirorm.

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"Наступний етап — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом", — сказала Чорногоренко, відзначаючи зручність смарт-мобілізації.  

Вона наголосила, що такий крок — це одна зі складових якісного рекрутингу і поповнення війська мотивованими людьми.

У такому випадку, за словами жінки, людина зможе фактично самостійно контролювати свій шлях у війську. Крім того, особа матиме можливість  мобілізуватися або підписати контракт саме до того командира, якому він чи вона довіряє.

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.

Також адвокат Марина Бекало пояснила, кому з 25-річних варто йти до ТЦК, а хто може уникнути повістки.

війна
Міноборони
військовий призов
військові
мобілізація
війна в Україні

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