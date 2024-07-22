Электронное бронирование в Дії - сколько компаний присоединились к системе

Приложение "Дія" на смартфоне. Фото: usm.media

С тех пор, как на портале "Дія" полноценно заработал сервис электронного бронирования, около трех тысяч компаний воспользовалось системой. При этом процент отказов в бронировании сотрудников достаточно невелик.

Об этом рассказала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач в эфире телемарафона.

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"С помощью электронного бронирования уже забронировались 32 тысячи работников критически важных предприятий. Бронировали компании как и частные, так и государственные предприятия, и коммунальной собственности. Так что такой большой перечень компаний. Сейчас в Едином перечне компаний которые могут бронировать, уже около 8 тысяч 500 компаний, которые имеют соответствующий статус. Где-то около 3 тысяч компаний уже приняли участие в электронном бронировании", — акцентировала Ткач.

По ее словам, отказов в бронировании немного.

"Это небольшое количество. В основном, это работник либо уже забронированный, например, его повторно хотели забронировать. Либо лицо не найдено в реестре военнообязанных, либо лицо не состоит в трудовых отношениях", — назвала основные причины Ткач.

Она также сказала, что ранее компании сообщали о трудоустройстве через портальные отчеты, а сейчас набор на предприятия проходит постоянно, в реальном времени. Поэтому был создан такой механизм, который упростит предприятиям способ подачи этой информации.

"На портале Пенсионного фонда Украины они смогут в течение двух дней со дня трудоустройства подать уведомление соответствующее. И в течение двух суток как раз информация обновится и у этого сотрудника будет уже есть возможность забронировать", — отметила чиновница.

Также через "Дію" можно забронировать и одного отдельного работника. Для этого руководитель может зайти на портал и выбрать одного или двух в зависимости от количества работников компании и соответствующего лимита.

"Раньше вообще подавали списком. И, если у одного сотрудника возникала какая-то невозможность пройти проверку, то весь список отправлялся уже без рассмотрения. Надо было начинать все сначала. В нашем случае этого не нужно делать. То есть, если предприятие представляет список из 100 человек и у одного не прошла проверка, тогда только он не забронирован, а все остальные — 99 соответственно забронировались", — пояснила Ткач.

После получения выписки о бронировании, работодателю или работнику не нужно сообщать об этом в ТЦК и СП, поскольку информация сразу обновляется в мобильном приложении "Резерв+". Также в нем доступна возможность сгенерировать PDF и при необходимости распечатать его.

"И вскоре такая же возможность появится на портале "Дія", — подчеркнула Ткач.

Напомним, 17 июля в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования. Теперь руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников.

Также мы сообщали, что на сайте Верховной Рады зарегистрировали еще два законопроекта об экономическом бронировании работников. В случае одобрения этих законопроектов, право на бронирование могут получить до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятиях.