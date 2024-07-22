Електронне бронювання у Дії — скільки компаній долучились до системи

Застосунок "Дія" на смартфоні. Фото: usm.media

Відколи на порталі "Дія" повноцінно запрацював сервіс електронного бронювання, близько трьох тисяч компаній скористалось системою. При цьому відсоток відмов у бронюванні співробітників доволі невеликий.

Про це розповіла заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Перша статистика та основні причини відмов у бронюванні

"За допомогою електронного бронювання вже забронювались 32 тисячі працівників критично важливих підприємств. Бронювали компанії як і приватні, так і державні підприємства, і комунальної власності. Тож, такий великий перелік компаній. Зараз в Єдиному переліку компаній які можуть бронювати, вже близько 8 тисяч 500 компаній які мають відповідний статус. Десь близько 3 тисяч компаній вже взяли участь в електронному бронюванні", — акцентувала Ткач.

За її словами, відмов у бронюванні небагато.

"Це невелика кількість. Здебільшого, це працівник або вже заброньований, наприклад, його повторно хотіли забронювати. Або особу не знайдено в реєстрі військовозобов’язаних, або особа не перебуває в трудових відносинах", — назвала основні причини Ткач.

Вона також сказала, що раніше компанії повідомляли про працевлаштування через портальні звіти, а зараз набір на підприємства відбувається постійно, в реальному часі. Тому створили такий механізм, який спростить підприємствам спосіб подачі цієї інформації.

"На порталі Пенсійного фонду України вони зможуть протягом двох днів з дня працевлаштування подати повідомлення відповідне. І протягом двох діб якраз інформація оновиться і у цього співробітника буде вже наявна можливість забронювати", — зазначила посадовиця.

Також через "Дію" можна забронювати і одного окремого працівника. Для цього керівник може зайти на портал і обрати одного або двох, в залежності від кількості працівників компанії та відповідного ліміту.

"Раніше взагалі подавали списком. І, якщо в одного співробітника виникала якась неможливість пройти перевірку, то весь список відправлявся вже без розгляду. Треба було починати все спочатку. В нашому випадку цього не потрібно робити. Тобто, якщо підприємство подає список зі 100 людей і в одного не пройшла перевірка, то тоді тільки він не заброньований, а всі решта – 99 відповідно забронювались", — пояснила Ткач.

Після отримання витягу про бронювання, роботодавцю або працівнику не потрібно повідомляти про це в ТЦК та СП, оскільки інформація одразу оновлюється в мобільному застосунку "Резерв+". Також в ньому доступна можливість згенерувати PDF і за потреби роздрукувати його.

"І незабаром така ж можливість з’явиться на порталі "Дія", — підкреслила Ткач.

Нагадаємо, 17 липня у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання. Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників.

Також ми повідомляли, що на сайті Верховної Ради зареєстрували ще два законопроєкти про економічне бронювання працівників. У разі схвалення цих законопроєктів право на бронювання можуть отримати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах.