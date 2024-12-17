Появился перечень больниц, на базе которых работают специальные комиссии для прохождения ВВК

У Минздрава есть список больниц на замену МСЭК — где его найти
Министерство здравоохранения опубликовало базу, в которой перечислены экспертные команды по оценке повседневного функционирования военнообязанного согласно регионам Украины. Теперь именно эти комиссии пришли на замену скандальным МСЭК.
Соответствующий перечень есть на сайте Минздрава Украины.
Как найти больницу для ВЛК согласно своему заболеванию
Согласно информации Минздрава Украины в Facebook, теперь специальные комиссии будут работать в 286 больницах по всей Украине. Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.
На базе таких больниц создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что в три раза больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.
Команды сформированы по специализациям, среди которых: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.д. Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния личности, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.
Чтобы выбрать соответствующее заведение, достаточно зайти на сайт Минздрава и выбрать на интерактивной карте свой город и больницу. Список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.
Напомним, Кабинет Министров утвердил проект изменений в закон о МСЭК. В частности, система станет цифровой. Это поможет снизить риски коррупции.
Также мы сообщали, что 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11225 об усовершенствовании процедур проведения МСЭК . Систему медицинской комиссии планируют сделать более прозрачной и удобной для людей с инвалидностью.
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