Появился перечень больниц, на базе которых работают специальные комиссии для прохождения ВВК

Прохождение медкомиссии военнообязанным. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство здравоохранения опубликовало базу, в которой перечислены экспертные команды по оценке повседневного функционирования военнообязанного согласно регионам Украины. Теперь именно эти комиссии пришли на замену скандальным МСЭК.

Соответствующий перечень есть на сайте Минздрава Украины.

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Согласно информации Минздрава Украины в Facebook, теперь специальные комиссии будут работать в 286 больницах по всей Украине. Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.

На базе таких больниц создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что в три раза больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.

Команды сформированы по специализациям, среди которых: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.д. Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния личности, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.

Интерактивная карта больниц для прохождения ВЛК. Фото: Скриншот

Чтобы выбрать соответствующее заведение, достаточно зайти на сайт Минздрава и выбрать на интерактивной карте свой город и больницу. Список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.

Напомним, Кабинет Министров утвердил проект изменений в закон о МСЭК. В частности, система станет цифровой. Это поможет снизить риски коррупции.

Также мы сообщали, что 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11225 об усовершенствовании процедур проведения МСЭК . Систему медицинской комиссии планируют сделать более прозрачной и удобной для людей с инвалидностью.