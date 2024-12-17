З'явився перелік лікарень на базі яких працюють спеціальні комісії для проходження ВЛК

Проходження медкомісії військовозобов'язаним. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство охорони здоров'я опублікувало базу, в якій перелічені експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи згідно з регіонами України. Тепер саме ці комісії прийшли на заміну скандальним МСЕК.

Відповідний перелік є на сайті МОЗ України.

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Згідно з інформацією МОЗ України у Facebook, тепер спеціальні комісії працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг.

На базі таких лікарень створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.

Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо. Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Інтерактивна мапа лікарень для проходження ВЛК. Фото: Скриншот

Щоб обрати відповідний заклад достатньо зайти на сайт МОЗ та обрати на інтерактивній мапі своє місто та лікарню. Список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив проєкт змін до закону про МСЕК. Зокрема, система стане цифровою. Це допоможе зменшити ризики корупції.

Також ми повідомляли, що 18 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК. Систему медичної комісії планують зробити більш прозорою та зручною для людей з інвалідністю.