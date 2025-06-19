По мнению Бутусова, главная причина срыва мобилизации в коррупции в ТЦК и власти

Мобилизованные украинцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Известный украинский журналист Юрий Бутусов, который является бойцом ВСУ, высказал свое мнение относительно мобилизации в Украине. Особое внимание он уделил проблемам в ТЦК.

Свое интервью он дал Украинской Правде.

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По мнению Юрия Бутусова, хотя мобилизация всегда была сложным процессом, в Украине она дополнительно осложнена неэффективной организацией и распространёнными коррупционными практиками.

Несмотря на то, что Территориальные центры комплектования (ТЦК) являются неотъемлемой частью украинских Сил обороны и заслуживают уважения, Бутусов подчеркивает, что ответственность за недостатки в системе мобилизации лежит на государстве в целом.

"К сожалению, государство само искусственно создало эту проблему - для того, чтобы государственные лица стояли в стороне, их не критиковали и они были все в белом, а весь негатив брали на себя поганцы, которых называют ТЦК", — отметил журналист.

Он предлагает сделать систему мобилизации более прозрачной и подотчетными командирам на фронте, которые могли бы отчитываться о реальных потребностях своих подразделений.

Сейчас же система фрагментирована, что создает благоприятную среду для коррупционных схем. В качестве примера Бутусов приводит распространенную практику продажи медицинских справок о непригодности к службе и вспоминает случай главы МСЭК Хмельницкой области, которая, по его словам, накопила значительное состояние благодаря коррупции в системе мобилизации.

"У нее более 10 миллионов долларов только в активах, в наличных, в ценных бумагах, в объектах недвижимости. И это один председатель МСЭК одной маленькой области! Сколько же там кормится людей на всех этих схемах? Вот это проблема", — заявил Бутусов.

Господин Бутусов подчеркивает необходимость создания четких цепей ответственности и исполнительской дисциплины, которые были бы ориентированы на конечный результат - потребности фронта и обеспечение его личным составом.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен присылать результаты ВВК в территориальный центр комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как часто нужно проходить военно-врачебную комиссию в мирное и военное время.