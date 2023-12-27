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В полиции прокомментировали информацию о намерении мобилизовать полицейских

27 декабря 2023 16:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В полиции прокомментировали информацию о намерении мобилизовать полицейских
Глава Национальной полиции Иван Выговский. Фото: Нацполиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Отдельные украинские госчиновники заявили, что в рамках нового законопроекта о мобилизации в армию будут призывать работников полиции. Глава Нацполиции Иван Выговский опроверг такие заявления

Об этом он заявил в интервью "Українським Новинам".

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Как отметил глава Нацпола, ему известно о заявлениях госчиновников, что в Национальной полиции есть 250 тыс. полицейских, из-за чего они предлагают половину штата отправить на фронт. По его мнению, эта ситуация выглядит непонятной.

"Удивительно, когда об этом заявляют не "дивные эксперты", а люди, работающие в государственной системе и не знающие элементарных цифр...Это в системе милиции было до 300 тыс. человек, а сейчас по штату у нас 120 тыс. полицейских ", - комментирует эту информацию Выговский.

Он добавляет, что предельную штатную численность служащих Нацполиции утвердил Кабмин в этом году. Поэтому на сегодняшний день штат правоохранителей насчитывает около 100 тысяч человек.

"Поэтому относительно предложения мобилизовать 100 тыс. полицейских могу сказать, что мы уже максимально вовлечены в состав Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны", - подчеркнул Иван Выговский.

Напомним, что ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал , что военнообязанные могут самостоятельно выбрать бригаду для службы, и сказал, как это сделать.

В то же время нардеп от политфракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу заявил , что изменения к законопроекту №10378 о мобилизации могли подготовить через "совковость", "рабовладельческую философию" или сознательную работу на интересы России, поскольку расчет на запреты, угрозы и принуждение — это "путь в никуда".

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