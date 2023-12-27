Фітьо заявив, що українці можуть самостійно обрати бригаду для служби в ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що військовозобов'язані можуть самостійно обрати бригаду для служби. Він повідомив, як це зробити.

Про це Володимир Фітьо розповів в ефірі телемарафону.

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Фітьо заявив, що для початку потрібно зв'язатися з конкретним підрозділом. Після цього — отримати відношення, з'явитися до територіального центру комплектування та укласти контракт до оголошення демобілізації.

"Тоді ви служитимете на тій посаді, яку самі обрали", — зазначив Фітьо.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про посилення мобілізації зменшена кількість силових структур, співробітники яких отримують відстрочку від мобілізації. Крім того, штати цих структур як для воюючої країни є дещо завеликими.

Також ми писали, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно військовозобов'язаних чоловіків, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, продовжують примусово призивати на військову службу. Водночас для всіх громадян від 18 років є варіант добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом підписання контракту.

Додамо, українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, все одно повинні встати на військовий облік. У разі відмови, до них застосують ряд санкцій: заблокують банківські рахунки та позбавлять права на консульську допомогу.