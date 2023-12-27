У поліції прокоментували інформацію про намір мобілізувати поліцейських

Голова Національної поліції Іван Вигівський. Фото: Нацполіція

Окремі українські держпосадовці заявили що в рамках нового законопроєкту про мобілізацію до війська будуть призивати працівників поліції. Голова Нацполіції Іван Вигівський спростував такі заяви

Про це він заявив в інтерв'ю "Українським Новинам".

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Як зазначив голова Нацполу, йому відомо про заяви держпосадовців, буцімто, в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, через що вони пропонують половину штату відправити на фронт. На його думку, ця ситуація виглядає незрозумілою.

"Дивно, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі та не знають елементарних цифр...Це в системі міліції було до 300 тис. осіб, а зараз по штату у нас 120 тис. поліцейських", — коментує цю інформацію Вигівський.

Він додає, що граничну штатну чисельність службовців Нацполіції Кабмін затвердив у цьому році. Тому станом на зараз штат правоохоронців нараховує близько 100 тисяч осіб.

"Тому, стосовно пропозиції мобілізувати 100 тис. поліцейських можу сказати, що ми вже максимально долучені до складу Сил безпеки й оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни", — наголосив Іван Вигівський.

Нагадаємо, що раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що військовозобов'язані можуть самостійно обрати бригаду для служби, та сказав, як це зробити.

Водночас нардеп від політфракції "Слуга Народу" Георгій Мазурашу, заявив, що зміни до законопроєкту №10378 про мобілізацію могли підготувати через "совковість", "рабовласницьку філософію" або ж свідому роботу на інтереси Росії, оскільки розрахунок на заборони, погрози та примус — це "шлях в нікуди".