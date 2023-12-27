Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У поліції прокоментували інформацію про намір мобілізувати поліцейських arrow

У поліції прокоментували інформацію про намір мобілізувати поліцейських

27 грудня 2023 16:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У поліції прокоментували інформацію про намір мобілізувати поліцейських
Голова Національної поліції Іван Вигівський. Фото: Нацполіція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Окремі українські держпосадовці заявили що в рамках нового законопроєкту про мобілізацію до війська будуть призивати працівників поліції. Голова Нацполіції Іван Вигівський спростував такі заяви

Про це він заявив в інтерв'ю "Українським Новинам".

Читайте також:

В Нацполіції прокоментували намір мобілізувати правоохоронців

Як зазначив голова Нацполу, йому відомо про заяви держпосадовців, буцімто, в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, через що вони пропонують половину штату відправити на фронт. На його думку, ця ситуація виглядає незрозумілою.

"Дивно, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі та не знають елементарних цифр...Це в системі міліції було до 300 тис. осіб, а зараз по штату у нас 120 тис. поліцейських", — коментує цю інформацію Вигівський. 

Він додає, що граничну штатну чисельність службовців Нацполіції Кабмін затвердив у цьому році. Тому станом на зараз штат правоохоронців нараховує близько 100 тисяч осіб.

"Тому, стосовно пропозиції мобілізувати 100 тис. поліцейських можу сказати, що ми вже максимально долучені до складу Сил безпеки й оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни", — наголосив Іван Вигівський. 

Нагадаємо, що раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що військовозобов'язані можуть самостійно обрати бригаду для служби, та сказав, як це зробити.

Водночас нардеп від політфракції "Слуга Народу" Георгій Мазурашу, заявив, що зміни до законопроєкту №10378 про мобілізацію могли підготувати через "совковість", "рабовласницьку філософію" або ж свідому роботу на інтереси Росії, оскільки розрахунок на заборони, погрози та примус — це "шлях в нікуди".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі