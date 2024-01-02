В Раде анонсировали изменения в новом законопроекте по мобилизации — детали

Украинские военные. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

В новый законопроект по мобилизации в Украине, в отношении которого ведутся споры, внесут изменения уже на этой неделе. В нынешнем виде документ не будут выноситься на голосование в Верховной Раде.

Об этом рассказала заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в эфире телемарафона.

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Новый законопроект по мобилизации

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься", — уточнила она.

По словам Кравчук, будет предложена обновленная версия законопроекта, которая будет "более компромиссным вариантом" — он будет наработан Комитетом по вопросам безопасности и обороны.

Уже на этой неделе работу над ним начнет большая межведомственная рабочая группа.

В то же время, кроме замечаний омбудсмена к документу, также "есть определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм".

"Все должно быть понятным и справедливым способом", — добавила депутат.

Ранее советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк уже заявлял, что законопроект о мобилизации в том виде, в каком он сейчас, не будут выносить на голосование. Сначала состоится обсуждение в Верховной Раде и внесение изменений.

Также мы писали, что правительство предлагает усовершенствовать подход к мобилизации в Украине. Голосование за новый законопроект по этому вопросу состоится в январе.