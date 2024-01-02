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У Раді анонсували зміни у новому законопроєкті щодо мобілізації — деталі

2 січня 2024 16:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Раді анонсували зміни у новому законопроєкті щодо мобілізації — деталі
Українські військові. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У новий законопроєкт щодо мобілізації в Україні, стосовно якого точаться суперечки, внесуть зміни вже цього тижня. У нинішньому вигляді документ не будуть виносити на голосування у Верховній Раді.

Про це розповіла заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

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Новий законопроєкт щодо мобілізації

"Ми уже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися", — уточнила вона.

За словами Кравчук, буде запропонована оновлена версія законопроєкту, яка буде "більш компромісним варіантом" — він буде напрацьований Комітетом з питань безпеки та оборони.

Вже цього тижня роботу над ним почне велика міжвідомча робоча група.

Водночас окрім зауважень омбудсмена до документа, також "є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм".

"Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб", — додала депутатка.

Раніше радник Керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вже заявляв, що законопроєкт про мобілізацію в тому вигляді, в якому він є зараз, не будуть виносити на голосування. Спочатку відбудеться обговорення у Верховній Раді та внесення змін.

Також ми писали, що уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні. Голосування за новий законопроєкт щодо цього питання відбудеться у січні.

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