В Раде хотят перекрыть лазейку для уклоняющихся, ухаживающих за людьми с инвалидностью

Мужчина помогает женщине в колесном кресле. Иллюстративное фото: УНИАН

Парламент работает над законопроектом, направленным на обеспечение людей с инвалидностью необходимым уходом в условиях военного времени. Таким образом они хотят заблокировать возможность использования такой схемы для уклонения от военной мобилизации.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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Баланс в вопросе уклонения от мобилизации по уходу

По словам народного депутата Егора Чернева, одной из главных задач законодательного органа является перекрытие лазейок, которые используют уклоняемые для уклонения от военной мобилизации. Он подчеркнул важность обеспечения баланса прав и свобод для людей с инвалидностью, одновременно предотвращая возможность злоупотребления этими правами.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклоняющиеся", — пояснил народный депутат.

Отмечается, что Комитет ведет работу по разработке законопроекта, который удовлетворит требования инклюзивного ухода за людьми с инвалидностью, а также обеспечит строгое контролирование системы, чтобы предотвратить возможность злоупотребления системой ухода.

"Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны, выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой – удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей", — подчеркнул Чернев.

После того, как законопроект будет сбалансирован и утвержден соответствующими комитетами, он будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады Украины для обсуждения и принятия.

Напомним, что Кабмин намерен бронировать работников в отраслях, считающих критически важными для развития страны, однако не все из них относятся к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом списке есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

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