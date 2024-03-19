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В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов, ухаживающих за людьми с инвалидностью

19 марта 2024 11:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклоняющихся, ухаживающих за людьми с инвалидностью
Мужчина помогает женщине в колесном кресле. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Парламент работает над законопроектом, направленным на обеспечение людей с инвалидностью необходимым уходом в условиях военного времени. Таким образом они хотят заблокировать возможность использования такой схемы для уклонения от военной мобилизации.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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По словам народного депутата Егора Чернева, одной из главных задач законодательного органа является перекрытие лазейок, которые используют уклоняемые для уклонения от военной мобилизации. Он подчеркнул важность обеспечения баланса прав и свобод для людей с инвалидностью, одновременно предотвращая возможность злоупотребления этими правами.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклоняющиеся", — пояснил народный депутат.

Отмечается, что Комитет ведет работу по разработке законопроекта, который удовлетворит требования инклюзивного ухода за людьми с инвалидностью, а также обеспечит строгое контролирование системы, чтобы предотвратить возможность злоупотребления системой ухода.

"Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны, выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой – удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей", — подчеркнул Чернев.

После того, как законопроект будет сбалансирован и утвержден соответствующими комитетами, он будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады Украины для обсуждения и принятия.

Напомним, что Кабмин намерен бронировать работников в отраслях, считающих критически важными для развития страны, однако не все из них относятся к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом списке есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

Также мы писали о том, что Омбудсмен Лубинец раскритиковал поправки к закону о мобилизации относительно полномочий ТЦК.

Верховная Рада
мобилизация
законопроект
лицо с инвалидностью

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