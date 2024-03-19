Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів, які доглядають за людьми з інвалідністю arrow

У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів, які доглядають за людьми з інвалідністю

19 березня 2024 11:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів, які доглядають за людьми з інвалідністю
Чоловік допомагає жінці в кріслі колісному. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Парламент працює над законопроєктом, спрямованим на забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом в умовах воєнного часу. У такий спосіб вони хочуть заблокувати можливість використання такої схеми для ухилення від військової мобілізації.

Про це повідомляється на сайті Верхоної Ради України.

Читайте також:

Баланс у питанні ухилення від мобілізації через догляд

За словами народний депутат Єгора Чернєва, одним із головних завдань законодавчого органу є перекриття лазівок, які використовують ухилянти для ухилення від військової мобілізації. Він підкреслив важливість забезпечення балансу прав та свобод для людей з інвалідністю, одночасно запобігаючи можливості зловживання цими правами.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти", — пояснив народний депутат.

Зазначається, що Комітет веде роботу над розробкою законопроєкту, який задовольнить вимоги інклюзивного догляду за людьми з інвалідністю, а також забезпечить суворе контролювання системи, щоб запобігти можливості зловживання системою догляду.

"Комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей", — підкреслив Чернєв.

Після того, як законопроєкт буде збалансовано і затверджено відповідними комітетами, він буде винесений на розгляд на сесійний зал Верховної Ради України для обговорення та прийняття.

Нагадаємо, що Кабмін має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи. 

Також ми писали про те, що що Омбудсмен Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень для ТЦК. 

Верховна Рада
мобілізація
законопроєкт
особа з інвалідністю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися