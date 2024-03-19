У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів, які доглядають за людьми з інвалідністю
Парламент працює над законопроєктом, спрямованим на забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом в умовах воєнного часу. У такий спосіб вони хочуть заблокувати можливість використання такої схеми для ухилення від військової мобілізації.
Про це повідомляється на сайті Верхоної Ради України.
Баланс у питанні ухилення від мобілізації через догляд
За словами народний депутат Єгора Чернєва, одним із головних завдань законодавчого органу є перекриття лазівок, які використовують ухилянти для ухилення від військової мобілізації. Він підкреслив важливість забезпечення балансу прав та свобод для людей з інвалідністю, одночасно запобігаючи можливості зловживання цими правами.
"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти", — пояснив народний депутат.
Зазначається, що Комітет веде роботу над розробкою законопроєкту, який задовольнить вимоги інклюзивного догляду за людьми з інвалідністю, а також забезпечить суворе контролювання системи, щоб запобігти можливості зловживання системою догляду.
"Комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей", — підкреслив Чернєв.
Після того, як законопроєкт буде збалансовано і затверджено відповідними комітетами, він буде винесений на розгляд на сесійний зал Верховної Ради України для обговорення та прийняття.
Нагадаємо, що Кабмін має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи.
Також ми писали про те, що що Омбудсмен Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень для ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!