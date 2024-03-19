У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилянтів, які доглядають за людьми з інвалідністю

Чоловік допомагає жінці в кріслі колісному. Ілюстративне фото: УНІАН

Парламент працює над законопроєктом, спрямованим на забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом в умовах воєнного часу. У такий спосіб вони хочуть заблокувати можливість використання такої схеми для ухилення від військової мобілізації.

Про це повідомляється на сайті Верхоної Ради України.

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За словами народний депутат Єгора Чернєва, одним із головних завдань законодавчого органу є перекриття лазівок, які використовують ухилянти для ухилення від військової мобілізації. Він підкреслив важливість забезпечення балансу прав та свобод для людей з інвалідністю, одночасно запобігаючи можливості зловживання цими правами.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти", — пояснив народний депутат.

Зазначається, що Комітет веде роботу над розробкою законопроєкту, який задовольнить вимоги інклюзивного догляду за людьми з інвалідністю, а також забезпечить суворе контролювання системи, щоб запобігти можливості зловживання системою догляду.

"Комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей", — підкреслив Чернєв.

Після того, як законопроєкт буде збалансовано і затверджено відповідними комітетами, він буде винесений на розгляд на сесійний зал Верховної Ради України для обговорення та прийняття.

Нагадаємо, що Кабмін має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи.

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