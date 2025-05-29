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В Раде объяснили, будет ли демобилизация в ближайшее время

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Дата публикации 29 мая 2025 17:58
Демобилизация в Украине — Вениславский сделал заявление
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ожидать демобилизации в ближайшее время не стоит. По его словам, Россия продолжает увеличивать мобилизационный ресурс.

Об этом Федор Вениславский сказал в Media Center Ukraine в четверг, 29 мая.

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Сейчас РФ увеличивает численность армии и привлекает новых военных. Кроме того, количество российских оккупантов на временно захваченных территориях Украины увеличивается на 15-20%, если сравнивать с прошлым годом.

"Говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц, я думаю, не нужно быть чрезмерно оптимистичным в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать", — подчеркнул Вениславский.

Напомним, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка заявил, что демобилизации не должно быть до завершения военного положения.

Ранее Вениславский отметил, что после военного положения вряд ли будет автоматическая демобилизация военных, поскольку требуется отдельное решение Президента Украины.

Верховная Рада война Украина Федор Вениславский Россия демобилизация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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