Демобілізація в Україні — Веніславський зробив заяву

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що очікувати на демобілізацію найближчим часом не варто. За його словами, Росія продовжує збільшувати мобілізаційний ресурс.

Про це Федір Веніславський сказав у Media Center Ukraine у четвер, 29 травня.

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Наразі РФ збільшує чисельність армії та залучає нових військових. Крім того, кількість російських окупантів на тимчасово захоплених територіях України збільшується на 15-20%, якщо порівнювати з минулим роком.

"Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, я думаю, не потрібно бути надмірно оптимістичним у цьому напрямку. Я думаю, що найближчим часом цього навряд чи варто очікувати", — наголосив Веніславський.

Нагадаємо, заступник начальника 4-го центру рекрутингу ТРО ЗСУ Ігор Швайка заявив, що демобілізації не повинно бути до завершення воєнного стану.

Раніше Веніславський зауважив, що після воєнного стану навряд чи буде автоматична демобілізація військових, оскільки потрібне окреме рішення Президента України.