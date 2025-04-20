Представник ВР Федір Веніславський пояснив, чи означатиме скасування воєнного стану демобілізацію

Федір Веніславський. Фото: galychyna.fm

Автоматична демобілізація військовослужбовців після скасування воєнного стану буде навряд чи. Аби звільнити військових зі служби, треба окреме рішення президента.

Про це в коментарі Radio NV повідомив член комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Представник Верховної Ради зазначив, що правовий режим воєнного стану скасують, якщо парламент не підтримає відповідний наказ президента України, однак звільнення зі служби бійці після цього отримають не одразу.

"Згідно із Законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, яке потребує схвалення Верховної Ради. Тобто навіть якщо правовий режим воєнного стану не буде продовжений, демобілізація автоматично не наступить", — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розробило законопроєкт про демобілізацію. У Генштабі цей документ не підтримали, оскільки вважають, що через його ухвалення зі служби піде значна кількість досвідчених бійців.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що повноцінна мобілізація в умовах воєнного стану неможлива. У разі звільнення половини армії, Україні довелося б одразу здатися.