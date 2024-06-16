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В Раде объяснили, почему у мужчин за границей меньше времени, чтобы стать на военный учет

16 июня 2024 20:34
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На военный учет за границей мужчины должны стать до 17 июня.
Украинские мужчины в Варшаве. Фото AFP/East News
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Военнообязанные украинцы, которые находятся за границей и при этом не состоят на военном учете, должны стать на него до 17 июня. Этот срок на месяц меньше, чем у тех, кто находится в Украине. 

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV .

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По словам Вениславского, именно Кабинет Министров Украины решил модифицировать требования по взятию на военный учет граждан, проживающих за границей и установить такой срок.

"С точки зрения действующих нормативно-правовых актов, действительно, у меня также возникает вопрос, почему для граждан Украины, проживающих за границей, срок обновления данных уменьшен до месяца вместо двух месяцев. И этот вопрос также мы обсуждали и адресовали в Кабинет Министров Украины, потому что опять же это вопрос постановления, а не вопрос законодательства. Мы можем лишь в рамках парламентского контроля какие-то акты реагирования совершать», — сказал он.

Нардеп отметил, что на заседании Комитета этот вопрос обсуждался.

"Поступает достаточно много обращений от граждан Украины, проживающих за границей, причем проживающих в течение длительного времени, начиная с середины 90-х годов и заканчивая выехавшими 8-10-15 лет назад. У них возникла довольно парадоксальная ситуация, что с одной стороны, они выполняли действующие в то время требования закона, они снялись абсолютно легально, законно с военного учета, потому что выехали на постоянное место жительства за границу, — подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что сокращение срока до одного месяца предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая №563 о внесении изменений в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

"Сейчас я не могу отвечать, почему именно Кабинет Министров Украины таким образом решил модифицировать требования по взятию на военный учет граждан, проживающих за границей", — подытожил председатель Комитета.

Ранее Вениславский заявил, что возвращение в Украину превратилось в ловушку для желающих стать на военный учет . Граждане Украины, вернувшиеся из-за границы для визита в ТЦК, сейчас не могут ни выехать обратно в свои семьи, ни стать на военный учет.

Также нардеп заявлял, что работники территориальных центров комплектований не имеют права задерживать украинцев : такие полномочия есть только у полиции.

Федор Вениславский
мобилизация
военный учет
Кабинет министров
ТЦК и СП
военнообязанные
украинцы
армия

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