На військовий облік за кордоном чоловіки мають стати до 17 червня — Веніславський

Українські чоловіки у Варшаві. Фото AFP/East News

Військовозобов'язані українці, які перебувають за кордоном і при цьому не перебувають на військовому обліку, мають стати на нього до 17 червня. Цей термін на місяць менший ніж у тих, хто знаходиться в Україні.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Radio NV.

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За словами Веніславського, саме Кабінет Міністрів України вирішив модифікувати вимоги щодо взяття на військовий облік громадян, які проживають за кордоном і встановити такий термін.

"З погляду чинних нормативно-правових актів, дійсно, в мене також виникає питання, чому для громадяни України, які проживають за кордоном, термін оновлення даних зменшений до місяця замість двох місяців. І це питання також ми обговорювали і адресували до Кабінету Міністрів України, тому що, знову ж таки, це питання постанови, а не питання законодавства. Ми можемо лише в рамках парламентського контролю якісь акти реагування вчиняти", — сказав він.

Нардеп зазначив, що на засіданні Комітету це питання обговорювалось.

"Надходить досить багато звернень від громадян України, які проживають за кордоном, причому проживають протягом тривалого часу, починаючи з середини 90-х років і закінчуючи тими, які виїхали 8−10−15 років назад. У них виникла досить парадоксальна ситуація, що з одного боку, вони виконували чинні на той час вимоги закону, вони знялися абсолютно легально, законно з військового обліку, тому що виїхали на постійне місце проживання за кордон. Відповідно, на місцях свого проживання за кордоном вони виконували вимоги закону, стали на консульський облік", — наголосив Веніславський.

Він підкреслив, що скорочення терміну до одного місяця передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня № 563 про внесення змін до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Зараз я не можу відповідати, чому саме Кабінет Міністрів України таким чином вирішив модифікувати вимоги щодо взяття на військовий облік громадян, які проживають за кордоном", — підсумував голова Комітету.

Раніше Веніславський заявив, що повернення в Україну перетворилося на пастку для охочих стати на військовий облік. Громадяни України, які повернулися з-за кордону задля візиту в ТЦК, нині не можуть ані виїхати назад до своїх сімей, ані стати на військовий облік.

Також нардеп заявляв, що працівники територіальних центрів комплектувань не мають права затримувати українців: такі повноваження є лише у поліції.