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В Раде рассказали детали заседания комитета по мобилизации

4 января 2024 19:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Раде рассказали детали заседания комитета по мобилизации
Нардепы в Верховной Раде. Фото иллюстративное: ВРУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Верховной Раде подвели итоги заседания профильного парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, где сегодня рассматривали законопроект о мобилизации. На заседании присутствовали главка ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Детали рассказал секретарь комитета, нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "РБК-Украина".

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Что сказал Костенко

По его словам, кроме Залужного и Умерова, на заседании были начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и другие члены Минобороны и Кабмина, которые тоже касаются изменений в таком документе.

"Сегодня и еще в течение следующих двух дней мы будем работать с ними и будем обсуждать целесообразность или нецелесообразность тех, или иных норм. Мы постатейно проходим весь текст. Дискуссии идут почти по всем позициям проекта", — сказал Костенко.

Дальнейшая судьба законопроекта

Депутат добавил, что комитет предоставил всем участникам свои рекомендации, указал на недостатки и технические ошибки, однако изменений в законопроект пока никто не внес.

Он уточнил, что окончательного решения относительно дальнейшей судьбы законопроекта сейчас нет — либо его вынесут в таком же виде на первое чтение, либо вернут на доработку, либо доработают до второго чтения в самом комитете.

"Моя позиция состоит в том, что при необходимости доработки это должно сделать правительство", — добавил он.

Напомним, что сегодня, 4 января, в Верховной Раде состоялось первое рассмотрение обновленного законопроекта о мобилизации.

В то же время, Министерство обороны предлагает изменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".

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