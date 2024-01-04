Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Раді розповіли деталі засідання комітету щодо мобілізації arrow

У Раді розповіли деталі засідання комітету щодо мобілізації

4 січня 2024 19:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Раді розповіли деталі засідання комітету щодо мобілізації
Нардепи у Верховній Раді. Фото ілюстративне: ВРУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Верховній Раді підбили підсумки засідання профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де сьогодні розглядали законопроєкт про мобілізацію. На засіданні були присутні головком ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров.

Деталі розповів секретар комітету, нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко в коментарі "РБК-Україна".

Читайте також:

Що сказав Костенко

За його словами, крім Залужного та Умєрова на засіданні були начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала та інші члени Міноборони та Кабміну, які теж стосуються змін у такому документі.

"Сьогодні та ще протягом наступних двох днів ми працюватимемо з ними й обговорюватимемо доцільність чи недоцільність тих, чи інших норм. Ми постатейно проходимо весь текст. Дискусії точаться майже по всіх позиціях проєкту", — сказав Костенко.

Подальша доля законопроєкту

Депутат додав, що комітет надав всім учасникам свої рекомендації, вказав на недоліки та технічні помилки, однак змін у законопроєкті поки ніхто не вніс.

Він уточнив, що остаточного рішення стосовно подальшої долі законопроєкту зараз немає — або його винесуть в такому самому вигляді на перше читання, або повернуть на доопрацювання, або ж доопрацюють до другого читання в самому комітеті.

"Моя позиція полягає в тому, що за необхідності доопрацювання це має зробити уряд", — додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 січня, у Верховній Раді відбувся перший розгляд оновленого законопроєкту про мобілізацію.

Водночас Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання чиновників. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі