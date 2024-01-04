У Раді розповіли деталі засідання комітету щодо мобілізації

Нардепи у Верховній Раді. Фото ілюстративне: ВРУ

У Верховній Раді підбили підсумки засідання профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де сьогодні розглядали законопроєкт про мобілізацію. На засіданні були присутні головком ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров.

Деталі розповів секретар комітету, нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко в коментарі "РБК-Україна".

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Що сказав Костенко

За його словами, крім Залужного та Умєрова на засіданні були начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала та інші члени Міноборони та Кабміну, які теж стосуються змін у такому документі.

"Сьогодні та ще протягом наступних двох днів ми працюватимемо з ними й обговорюватимемо доцільність чи недоцільність тих, чи інших норм. Ми постатейно проходимо весь текст. Дискусії точаться майже по всіх позиціях проєкту", — сказав Костенко.

Подальша доля законопроєкту

Депутат додав, що комітет надав всім учасникам свої рекомендації, вказав на недоліки та технічні помилки, однак змін у законопроєкті поки ніхто не вніс.

Він уточнив, що остаточного рішення стосовно подальшої долі законопроєкту зараз немає — або його винесуть в такому самому вигляді на перше читання, або повернуть на доопрацювання, або ж доопрацюють до другого читання в самому комітеті.

"Моя позиція полягає в тому, що за необхідності доопрацювання це має зробити уряд", — додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 січня, у Верховній Раді відбувся перший розгляд оновленого законопроєкту про мобілізацію.

Водночас Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання чиновників. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".