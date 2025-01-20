Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Раде и ЦПД пояснили, будут ли мобилизовать студентов после БОВП arrow

В Раде и ЦПД пояснили, будут ли мобилизовать студентов после БОВП

20 января 2025 13:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Смогут ли мобилизовать студентов после прохождения БОВП — объяснение
Мобилизованный проходит БОВП. Фото:
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине с сентября 2025 года всем студентам необходимо будет пройти базовую военную подготовку. Однако мобилизовать до 25 лет их не смогут, даже в случае отчисления из учебного заведения.

Об этом сообщили руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко и нардеп Алексей Гончаренко в понедельник, 20 января.

Читайте также:

Будут ли мобилизовать 18-летних в Украине

Как отметил Коваленко, в Украине могут мобилизовать мужчин с 25 лет. Соответственно, в армию не смогут призвать студентов, которые пройдут базовую военную подготовку.

"Мобилизация 18-летних студентов после БОВП невозможна в принципе. Не стоит распространять непроверенную информацию. До 25 лет только добровольно можно пойти, подписать контракт", — отметил Коваленко.

Могут ли мобилизовать 18-летних
Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Народный депутат Алексей Гончаренко также добавил, что мобилизовать студентов, не достигших 25 лет, не могут. Он подчеркнул, что это касается даже тех, кого отчислят уже после прохождения БОВП.

"Никто никого не может мобилизовать! В Украине запрещена мобилизация до 25 лет. Даже, если вы прошли БОВП. Вас не могут мобилизовать. Точка", — заявил нардеп.

Смогут ли мобилизовать студентов после БЗВП
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в Минобороны пояснили, что тех студентов, которые откажутся от прохождения базовой военной подготовки или же не сдадут экзамен по БОВП, могут отчислить из учебного заведения.

Военнообязанные мужчины, которые имеют статус ограниченно годных, должны повторно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года. Тем, кто этого не сделает, могут не предоставить бронирование от мобилизации.

Алексей Гончаренко студенты мобилизация ЦПД БОВП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:20 Полесье отказалось продать талантливого игрока в испанский клуб

16:17 Синоптики порадовали прогнозом погоды в Киеве на завтра

16:13 Миллионная пенсия — кто из прокуроров подделал инвалидность

16:04 Боец высказался о скандале с перевозчиками на Тернопольщине

16:01 Конец праздникам — в Одессе убрали главную новогоднюю елку

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:51 Как выглядит Лукьяновка после обстрела баллистикой — фоторепортаж

15:34 Сотни людей в очереди — американцы ждут инаугурацию Трампа

15:29 На Одесчине задержали акцизных контрабандистов из Турции

15:04 Экс-командира 155 бригады задержали и готовят подозрение — детали

15:00 На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда

16:20 Полесье отказалось продать талантливого игрока в испанский клуб

16:17 Синоптики порадовали прогнозом погоды в Киеве на завтра

16:13 Миллионная пенсия — кто из прокуроров подделал инвалидность

16:04 Боец высказался о скандале с перевозчиками на Тернопольщине

16:01 Конец праздникам — в Одессе убрали главную новогоднюю елку

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:51 Как выглядит Лукьяновка после обстрела баллистикой — фоторепортаж

15:34 Сотни людей в очереди — американцы ждут инаугурацию Трампа

15:29 На Одесчине задержали акцизных контрабандистов из Турции

15:04 Экс-командира 155 бригады задержали и готовят подозрение — детали

15:00 На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

18 января 2025
Text

23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Text
Эксклюзив

17:18 РФ атаковала дронами центр Киева, — эфир Остаповец_LIVE

Text

02:50 Как российские добровольцы занимают места украинских бойцов

Text

02:33 Нужен компромисс или РФ пойдет дальше — депутат Бурмич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка