Смогут ли мобилизовать студентов после прохождения БОВП — объяснение

Мобилизованный проходит БОВП. Фото:

В Украине с сентября 2025 года всем студентам необходимо будет пройти базовую военную подготовку. Однако мобилизовать до 25 лет их не смогут, даже в случае отчисления из учебного заведения.

Об этом сообщили руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко и нардеп Алексей Гончаренко в понедельник, 20 января.

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Как отметил Коваленко, в Украине могут мобилизовать мужчин с 25 лет. Соответственно, в армию не смогут призвать студентов, которые пройдут базовую военную подготовку.

"Мобилизация 18-летних студентов после БОВП невозможна в принципе. Не стоит распространять непроверенную информацию. До 25 лет только добровольно можно пойти, подписать контракт", — отметил Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Народный депутат Алексей Гончаренко также добавил, что мобилизовать студентов, не достигших 25 лет, не могут. Он подчеркнул, что это касается даже тех, кого отчислят уже после прохождения БОВП.

"Никто никого не может мобилизовать! В Украине запрещена мобилизация до 25 лет. Даже, если вы прошли БОВП. Вас не могут мобилизовать. Точка", — заявил нардеп.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в Минобороны пояснили, что тех студентов, которые откажутся от прохождения базовой военной подготовки или же не сдадут экзамен по БОВП, могут отчислить из учебного заведения.

Военнообязанные мужчины, которые имеют статус ограниченно годных, должны повторно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года. Тем, кто этого не сделает, могут не предоставить бронирование от мобилизации.