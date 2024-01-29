В Раде заявили о балансе между защитой государства и экономическим ростом

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк высказалась о бронировании работников. По ее словам, должен быть баланс между защитой государства и экономическим ростом.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Бронирование работников

"Когда законопроект по мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной Рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. Сейчас действующая процедура требует определенного совершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны", — подчеркнула Шуляк.

По ее словам, деньги на финансирование отечественного сектора безопасности и обороны поступают от украинского бизнеса за счет уплаты налогов на территории нашего государства, а не международных партнеров.

"Тот бизнес, который сегодня работает "по-белому", платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никоим образом не должен ощущать притеснений. На сегодня в Украине должен быть единственный орган, который будет заниматься вопросами нарушений со стороны бизнеса, — это Бюро экономической безопасности. Бизнес неоднократно отмечал необходимость усовершенствования законодательства по БЭБ, и сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, ожидающих рассмотрения", — отметила она.

Шуляк считает, что для народных депутатов это должно стать одной из приоритетных задач. По ее словам, нужно выписать законодательство так, чтобы этот орган был действенным, а у других правоохранителей не было возможности проводить проверки или давить на бизнес.

Она добавила, что в сегодняшних условиях украинское общество должно быть объединенным.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность бронирования от армии для украинских предпринимателей. Кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, народные депутаты планируют придать бизнесу фиксированную и ежемесячную ставку за бронь. Похожие правила разрабатывают и для физлиц-предпринимателей

Также мы писали, что глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха отрицает существование законопроекта об изменении правил бронирования военнообязанных. Он подчеркнул, что сейчас существует только концепция такого закона, которая нуждается в доработке и надлежащем оформлении.