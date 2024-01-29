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У Раді заявили про необхідність балансу при бронюванні працівників

29 січня 2024 13:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Раді заявили про необхідність балансу при бронюванні працівників
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк висловилася про бронювання працівників. За її словами, має бути баланс між захистом держави та економічним зростанням.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Бронювання працівників

"Коли законопроєкт щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, аби був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни", — наголосила Шуляк.

За її словами, гроші на фінансування вітчизняного сектору безпеки та оборони надходять від українського бізнесу за рахунок сплати податків на території нашої держави, а не міжнародних партнерів. 

"Той бізнес, який сьогодні працює "по-білому", сплачує всі податки, створює робочі місця й підтримує обороноздатність держави, жодним чином не повинен відчувати утисків. На сьогодні в Україні має бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, — це Бюро економічної безпеки. Бізнес неодноразово наголошував на необхідності вдосконалення законодавства щодо БЕБ, і зараз у парламенті є декілька законопроєктів, які очікують розгляду", — зазначила вона.

Шуляк вважає, що для народних депутатів це має стати одним із пріоритетних завдань. За її словами, потрібно виписати законодавство так, щоб цей орган був дієвим, а інші правоохоронці не мали можливості проводити перевірки чи тиснути на бізнес.

Вона додала, що в умовах сьогодення українське суспільство має бути об’єднаним.

Нагадаємо, у Верховній Раді України розглядають можливість бронювання від армії для українських підприємців. Крім 1,5% військового збору та всіх податків, народні депутати планують додати бізнесу фіксовану та щомісячну ставку за бронь. Схожі правила розробляють і для фізосіб-підприємців

Також ми писали, що голова комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заперечив існування законопроєкту про зміну правил бронювання військовозобов'язаних. Він наголосив, що наразі існує лише концепція такого закону, яка потребує доопрацювання і належного оформлення.

Верховна Рада
українці
Україна
нардепи
мобілізація
бронювання

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