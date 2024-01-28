Бронювання від мобілізації для ФОП — чи зможуть українські підприємці відкупитися від фронту

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Верховній Раді України розглядають можливість бронювання від армії для українських підприємців. Крім 1,5% військового збору та всіх податків, народні депутати планують додати бізнесу фіксовану та щомісячну ставку за бронь. Схожі правила розробляють і для фізосіб-підприємців

Про це повідомив голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у коментарі виданню "Фокус".

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За словами експерта, ідея полягає в тому, щоб зробити ставку за бронь від 6 до 50 тисяч гривень, за аналогією з працівниками великих компаній. Можливо, цей варіант не пройде, і для ФОПів застосують інший підхід.

Дмитро Наталуха попередив, що у воєнний час доводиться ухвалювати непопулярні рішення. Усім категоріям суспільства догодити неможливо.

"Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити меншою за 40 000 гривень за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо", — пояснює нардеп.

Бронювання від мобілізації для ФОПів

Раніше фізособи-підприємці мали право на бронь за умови виконання оборонного замовлення або інших робіт для органів місцевої влади й військових адміністрацій. Діяльність потрібно підтверджувати договорами й документами.

Наталуха підкреслює можливість зловживань під час оформлення працівників компаній за схемою ФОП заради бажання роботодавця заощадити на податкових відрахуваннях.

"Нюанси є, але з цього рівняння [розробка умов для броні від мобілізації] дрібних підприємців ми не викидаємо", — додав експерт.

Крім підприємництва, працевлаштування на умовах оформлення ФОП поширене в IT-сфері. У таких працівників хороші зарплати, і керівники проєктів із задоволенням заплатять фіксовану ставку, аби тільки їх не чіпали військкоми.

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, в Україні є люди, у яких є можливість та бажання сплачувати ТЦК до 10 тисяч доларів за відстрочку від мобілізації.

"Час зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть до бюджету, а не ділкам", — пояснив експерт свою позицію.

Нагадаємо, що народні депутати України готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Ми також писали про те, що наразі обговорюється зміна політики мобілізації, зокрема скасування броні для нардепів та інших високопосадовців. Цей крок сприймається як спосіб демонстрації рівності всіх перед законом, хоча його практична цінність залишається під питанням.