Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Раду передали новый проект закона о мобилизации — детали arrow

В Раду передали новый проект закона о мобилизации — детали

3 января 2024 13:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Раду передали новый проект закона о мобилизации — детали
Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба ВР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов нардеп Алексей Гончаренко.

Об этом идет речь на сайте ВР.

Читайте также:

Основные положения законопроекта

Основными его положениями являются:

  • демобилизация через 18 месяцев;
  • увольнение срочников через месяц после того, как закон вступит в силу и отсрочка от мобилизации 12 месяцев;
  • право на увольнение лиц с инвалидностью 3-й группы (не только 1-й и 2-й);
  • запрет призыва для лиц с инвалидностью 3-й группы;
  • отсрочка от мобилизации мужчин, то есть лиц, имеющих инвалидность;
  • отсрочка для соискателей образования, которые учатся и получают уровень выше уже полученного.
изменения мобилизации в Украине
Новый законопроект о мобилизации. Фото: скриншот с сайта Верховной Рады

Изменения относительно мобилизации в Украине

В свою очередь полковник Службы безопасности Украины, секретарь комитета Роман Костенко в комментарии "Укринформу" заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завтра, 4 января, начнет прорабатывать правительственный законопроект, чтобы усовершенствовать отдельные вопросы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

"Завтра Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начнет обработку зарегистрированного ранее правительством мобилизационного законопроекта. Мы планируем заслушать всех стейкхолдеров этого проекта", — подчеркнул он.

Напомним, в Рождественский вечер Кабин опубликовал объяснительную записку к законопроекту о мобилизации, который должны рассмотреть депутаты уже 10 января. Народный депутат Алексей Гончаренко внес в Комитет по нацбезопасности свой вариант документа из-за значительного резонанса в обществе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме