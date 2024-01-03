В Раду передали новый проект закона о мобилизации — детали

Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба ВР

В Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов нардеп Алексей Гончаренко.

Об этом идет речь на сайте ВР.

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Основные положения законопроекта

Основными его положениями являются:

демобилизация через 18 месяцев;

увольнение срочников через месяц после того, как закон вступит в силу и отсрочка от мобилизации 12 месяцев;

право на увольнение лиц с инвалидностью 3-й группы (не только 1-й и 2-й);

запрет призыва для лиц с инвалидностью 3-й группы;

отсрочка от мобилизации мужчин, то есть лиц, имеющих инвалидность;

отсрочка для соискателей образования, которые учатся и получают уровень выше уже полученного.

Новый законопроект о мобилизации. Фото: скриншот с сайта Верховной Рады

Изменения относительно мобилизации в Украине

В свою очередь полковник Службы безопасности Украины, секретарь комитета Роман Костенко в комментарии "Укринформу" заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завтра, 4 января, начнет прорабатывать правительственный законопроект, чтобы усовершенствовать отдельные вопросы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

"Завтра Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начнет обработку зарегистрированного ранее правительством мобилизационного законопроекта. Мы планируем заслушать всех стейкхолдеров этого проекта", — подчеркнул он.

Напомним, в Рождественский вечер Кабин опубликовал объяснительную записку к законопроекту о мобилизации, который должны рассмотреть депутаты уже 10 января. Народный депутат Алексей Гончаренко внес в Комитет по нацбезопасности свой вариант документа из-за значительного резонанса в обществе.