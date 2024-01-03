В Раду передали новый проект закона о мобилизации — детали
В Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов нардеп Алексей Гончаренко.
Об этом идет речь на сайте ВР.
Основные положения законопроекта
Основными его положениями являются:
- демобилизация через 18 месяцев;
- увольнение срочников через месяц после того, как закон вступит в силу и отсрочка от мобилизации 12 месяцев;
- право на увольнение лиц с инвалидностью 3-й группы (не только 1-й и 2-й);
- запрет призыва для лиц с инвалидностью 3-й группы;
- отсрочка от мобилизации мужчин, то есть лиц, имеющих инвалидность;
- отсрочка для соискателей образования, которые учатся и получают уровень выше уже полученного.
Изменения относительно мобилизации в Украине
В свою очередь полковник Службы безопасности Украины, секретарь комитета Роман Костенко в комментарии "Укринформу" заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завтра, 4 января, начнет прорабатывать правительственный законопроект, чтобы усовершенствовать отдельные вопросы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
"Завтра Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начнет обработку зарегистрированного ранее правительством мобилизационного законопроекта. Мы планируем заслушать всех стейкхолдеров этого проекта", — подчеркнул он.
Напомним, в Рождественский вечер Кабин опубликовал объяснительную записку к законопроекту о мобилизации, который должны рассмотреть депутаты уже 10 января. Народный депутат Алексей Гончаренко внес в Комитет по нацбезопасности свой вариант документа из-за значительного резонанса в обществе.
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