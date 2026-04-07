У "Резерв+" появляется статус "оперативный резерв": что это значит

В приложении "Резерв+" все чаще начал появляться стату "оперативный резевр". В таком случае человека невозможно забронировать, ведь это не предусмотрено действующими правилами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказала юрист Татьяна Потапова.

Статуса "оперативный резерв" в приложении "Резерв+"

Остапова рассказала, что в последние дни военнообязанные начали массово сообщать о появлении в приложении "Резерв+" нового статуса — "оперативный резерв".

По словам юриста, в таком случае человека невозможно забронировать, ведь это не предусмотрено действующими правилами.

"Обращений очень много. Хочу верить, что это ошибка системы, а не умышленное вмешательство", — сказала Татьяна Потапова.

Читайте также:

Что говорят в Минобороны

Министерство обороны в комментарии РБК-Украина заявило, что отметка "оперативный резерв" в "Резерв+" отображалась и раньше и это не является обновлением.

"К оперативному резерву могут быть отнесены граждане, в частности после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой", — пояснили в ведомстве.

По данным министерства, правила бронирования регулируют соответствующими нормативными актами и никаких новых функций не вводили.

"Если у вас возникают вопросы относительно своего статуса в "Резерв+" и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения — там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснения", — отметили в Минобороны.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 апреля в приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой. Сервис не открывался и показывал требование обновить версию, которой нет в магазине приложений.

Также мы писали, что в Резерв+ скоро появится новое обновление. В приложении будет отображаться фото владельца документа.