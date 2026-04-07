У "Резерв+" з'являється статус "оперативний резерв": що це означає

У "Резерв+" з'являється статус "оперативний резерв": що це означає

Дата публікації: 7 квітня 2026 12:41
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" все частіше почав з'являтися стату "оперативний резевр". У такому випадку людину неможливо забронювати, адже це не передбачено чинними правилами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла юристка Тетяна Потапова. 

 Стату "оперативний резерв" в застосунку "Резерв+"

Остапова розповіла, що останніми днями військовозобов'язані почали масово повідомляти про появу в застосунку "Резерв+" нового статусу — "оперативний резерв".

За словами юристики, в такому разі людину неможливо забронювати, адже це не передбачено чинними правилами.

"Звернень дуже багато. Хочу вірити, що це помилка системи, а не навмисне втручання", — сказала Тетяня Потапова. 

Що кажуть в Міноборони

Міністерство оборони у коментарі РБК-Україна заявило, що позначка "оперативний резерв" у "Резерв+" відображалася й раніше і це не є оновленням. 

"До оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після строкової служби або в інших передбачених законом випадках. Наразі йдеться про відносно невелику кількість людей, ця категорія не є масовою", — пояснили у відомстві.

За даними міністерства, правила бронювання регулюють відповідними нормативними актами і жодних нових функцій не запроваджували. 

"Якщо у вас виникають запитання щодо свого статусу в "Резерв+" і його коректності, радимо звернутися до служби підтримки через меню застосунку — там допоможуть перевірити конкретну ситуацію та нададуть пояснення", — зазначили у Міноборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 квітня у застосунку "Резерв+" стався масштабний збій. Сервіс не відкривався та показував вимогу оновити версію, якої немає в магазині застосунків.

Також ми писали, що у Резерв+ скоро з'явиться нове оновлення. В застосунку відображатиметься фото власника документа.

Міноборони бронювання Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
