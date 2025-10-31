Видео
В "Резерв+" появилась отсрочка для родителей-одиночек

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 06:29
обновлено: 07:08
Мобилизация в Украине - отсрочку в Резерв+ могут получить родители-одиночки
Приложение "Резерв+" на экране смартфона. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

В приложении "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Теперь ее могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой родитель потерял родительские права.

Об этом сказано на сайте Минобороны Украины.

В Минобороны рассказали, что процесс получения отсрочки онлайн состоит из трех пунктов. В частности:

  • надо подать запрос в приложении "Резерв+";
  • далее система проверит наличие оснований в государственных реестрах;
  • в случае подтверждения, отсрочка будет предоставлена автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

"Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ позволяет получать решения прозрачно и без рисков манипуляций", — отметили в министерстве.

Также там добавили, что для получения этого типа отсрочку, в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потерял родительских прав другого родителя. Если же эти данные отсутствуют, тогда необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

Напомним, недавно мы писали, что с 1 ноября обновлять отсрочки от мобилизации нужно будет через ЦНАП.

Также мы информировали, когда инвалидность III группы является основанием для оформления отсрочки.

приложение мобилизация война в Украине отсрочка резерв Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
