Мобилизация в Украине - отсрочку в Резерв+ могут получить родители-одиночки

В "Резерв+" появилась отсрочка для родителей-одиночек
В приложении "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Теперь ее могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой родитель потерял родительские права.
Об этом сказано на сайте Минобороны Украины.
Как получить отсрочку отцам-одиночкам через "Резерв+"
В Минобороны рассказали, что процесс получения отсрочки онлайн состоит из трех пунктов. В частности:
- надо подать запрос в приложении "Резерв+";
- далее система проверит наличие оснований в государственных реестрах;
- в случае подтверждения, отсрочка будет предоставлена автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
"Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ позволяет получать решения прозрачно и без рисков манипуляций", — отметили в министерстве.
Также там добавили, что для получения этого типа отсрочку, в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потерял родительских прав другого родителя. Если же эти данные отсутствуют, тогда необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.
